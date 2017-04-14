Минобороны сомневается в перехвате США переговоров о химатаке в Сирии

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Действия американских спецслужб, держащих в секрете якобы имеющиеся у них свидетельства против человечности, могут иметь только одно объяснение – никаких бесспорных доказательств просто нет. Так прокомментировали в Минобороны сообщения западных СМИ о перехватах разговоров сирийских военных о приготовлениях к химатаке в Хан-Шейхуне.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков прокомментировал сообщения СМИ о якобы перехвате США разговоров сирийских военных о подготовке к химатаке в Хан-Шейхуне. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Темнить – с недавних пор любимое занятие американских спецслужб для поддержания имиджа всемогущих тайных организаций. По устоявшейся традиции, каждое нарушение международного права, и особенно совершение военной агрессии США против суверенных стран, Пентагон всегда прикрывает наличием неких "бесспорных" доказательств злодеяний. И чем надуманней эти псевдодоказательства, тем более они "секретны", - заявил Конашенков.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американская разведка перехватила переговоры сирийских военных о подготовке атаки с применением зарина в провинции Идлиб.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным назвал преступлением применение химического оружия в Сирии. Главы государств согласились с необходимостью поддержки расследования инцидента Организацией по запрещению химического оружия.