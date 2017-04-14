ЦРУ обвинило WikiLeaks в связях с Россией
ЦРУ считает, что WikiLeaks связано с Россией. Об этом заявил глава американского разведывательного ведомства Майк Помпео, выступая в Центре стратегических и международных исследований США.
Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео заподозрил организацию WikiLeaks в работе на Россию. Об этом сообщает "ТВ Центр".
В качестве доказательств он сослался на январский отчет спецслужб, где утверждалось без каких-либо фактов, что российская военная разведка якобы использовала украденные хакерами документы Демократической партии, чтобы повлиять на исход выборов в США.
Многие эксперты тогда отмечали: этот отчёт был составлен непрофессионально.
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