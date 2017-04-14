Поезд "Москва" выходит на работу в столичном метро

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В московском метро в первый рейс выходит поезд нового поколения "Москва". Шесть составов будут курсировать на Таганско-Краснопресненской линии. Главными особенностями поезда являются широкий дверной проем, улучшенный салон и сквозной проход через вагоны.

В пятницу в первый рейс выйдет поезд нового поколения столичного метро "Москва". Он оборудован сквозным проходом, а также модернизированной системой безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского метрополитена.

"Шесть составов российского производства будут курсировать на самой загруженной линии метро - Таганско-Краснопресненской", - говорится в сообщении.

Главными особенностями поезда являются широкий дверной проем, улучшенный салон и сквозной проход через вагоны. Кроме того, все составы оборудованы новыми системами вентиляции и освещения. В течение текущего года в столичной подземке появятся 33 таких поезда.

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