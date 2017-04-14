США могут нанести превентивный удар по КНДР в выходные

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США нанесут удар по объектам Северной Кореи, если станет понятно, что Пхеньян собирается провести ядерное испытание. По словам представителей американской разведки, в КНДР могут провести очередное испытание в выходные, и для предотвращения этого в 500 километрах от северокорейского полигона США разместили два эсминца, оснащенные ракетами.

Если США получит сведения о том, что КНДР готовится к проведению очередного ядерного испытания, Вашингтон может принять решение нанести превентивный удар по военным объектам Северной Кореи. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в американской разведке.

Пуск может состояться уже в эти выходные, полагают они. В связи с этим в районе Корейского полуострова размещены два эсминца США с крылатыми ракетами "Томагавк", при чем один из них - всего в 500 километрах от полигона, на котором, как ожидается, пройдут испытания.

Американская ударная авианосная группировка отправилась в район Корейского полуострова в субботу. В Пхеньяне, в свою очередь, заявили, что готовы к войне, которую, по мнению Северной Кореи, стремится развязать Вашингтон.

Накануне в посольстве Северной Кореи в Москве сообщили, что страна готова нанести ответный удар, если США атакуют ядерные объекты республики.

В марте и апреле КНДР провела несколько испытаний баллистических ракет, которые, как предполагается, могут нести ядерный заряд. Проводить подобные испытания Северной Корее запрещают резолюции ООН.

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