Спутник Сатурна оказался пригодным для существования жизни

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На спутнике Сатурна Энцеладе происходят химические реакции, позволяющие предположить там существование микробов. Такой вывод сделан на основе данных с зонда "Кассини" о подледном океане спутника.

Ученые из NASA заявили об обнаружении на спутнике Сатурна Энцеладе признаки условий, подходящих для существования жизни, передает "Интерфакс".

Такой вывод они сделали, основываясь на данных с зонда "Кассини" о подледном океане Энцелада. Ранее этот зонд зафиксировал на спутнике наличие водорода. Эксперты считают, что он образовался при гидротермальных реакциях на дне океана. Эта информация показывает возможность формирования на спутнике Сатурна метана, который делает возможным существование в воде микробов.

По мнению исследователей, сам факт возможности жизни на Энцеладе является важным открытием, учитывая, что он находится на очень большом расстоянии от Солнца.

Энцелад является шестым по размеру спутником Сатурна. Его радиус составляет более 250 километров.

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