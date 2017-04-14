В пятницу в Москве ожидается до 7 градусов тепла

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В столичном регионе 14 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, а также местами возможны осадки. Максимальная температура составит 5-7 градусов по городу и 6-8 градусов тепла по области. По данным синоптиков, также ожидается ветер северо-западного направления 5-10 метров в секунду.

В пятницу в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, а также местами возможны осадки. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 5-7 градусов, по области от 3-5 градусов - на северо-западе и до 6-8 градусов на юго-востоке, востоке", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, среднесуточная температура воздуха будет находиться в пределах климатической нормы. Кроме того, ожидается ветер северо-западного направления 5-10 метров в секунду.