Сотрудникам полиции решили запретить выезд из России

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Сотрудникам полиции могут запретить выезжать из России. Соответствующий законопроект рекомендовал к принятию в первом чтении комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Запрет на поездки за рубеж затронет только сотрудников, занимающих определенные должности.

Сотрудники органов внутренних дел могут потерять право выезжать за границу. Об этом говорится в законопроекте экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции уже поддержал этот документ, пишет газета "Известия".

Сам депутат Носов, который внес этот законопроект в 2015 году, объяснял свою инициативу тем, что МВД, ФСИН и Минобороны ранее рекомендовали своим сотрудникам не выезжать в ряд стран.

Поправки могут быть внесены в законы "О порядке выезда из России и въезда в Россию" и "О службе в органах внутренних дел России". При этом запрет на поездки за рубеж затронет только сотрудников, занимающих определенные должности. Их перечень предстоит утвердить МВД.

В партии "Единая Россия" пообещали доработать инициативу ко второму чтению с учетом замечаний правительства, которое в своем отзыве указало, что список "невыездных" должностей можно учесть и в законопроекте или прописать условия, при которых будут действовать ограничения. Кроме того, кабмин рекомендовал МИД определить список стран, куда не рекомендуется выезжать сотрудникам полиции "в целях обеспечения реагирования на возникновение угроз безопасности".

Вместе с тем, во фракции ЛДПР выступили против идеи бывшего коллеги, который не попал в Думу нового созыва. Они ищут возможность отозвать законопроект.

В настоящий момент по закону "О порядке выезда из России и въезда в Россию" временно невыездными становятся те, кто имеет доступ к данным "особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к гостайне".