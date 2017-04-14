В России 25% семей не оформляют материнский капитал

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Каждая четвертая семья в России не оформляет материнский капитал. По мнению экспертов, положенная сумма незначительна для получателя. Также среди причин называются способы трат маткапитала, которые не подходят некоторым людям.

Выплаты материнского капитала с момента введения такой практики в России оказались невостребованными в среднем примерно у 25% российских семей. В 2014 году доля незаинтересованных в маткапитале составила 27%, пишет газета "Известия".

По мнению экспертов, это связано с тем, что родители не обращаются за маткапиталом после рождения третьего ребенка, если получили его после рождения второго. Так поступают очень многие.

При этом, значительная часть родителей не пользуется этим правом и после рождения второго ребенка. В Росстате видят два возможных объяснения. Первое: положенная сумма незначительна для получателя. Вторая: людям не подходят способы, которыми она может быть потрачена.

Некоторые специалисты среди причин называют бюрократические трудности, связанные с оформлением маткапитала. В частности, для оформления маткапитала в 2013, в 2014 и в 2015 годах было необходимо обратиться в территориальные подразделения ПФР или по месту регистрации или фактического проживания.

Другие эксперты называют среди причин бюрократические трудности, связанные с оформлением маткапитала.

Вместе с тем, после решения выплачивать часть маткапитала наличными, количество обращений заметно выросло.