Самойлова выразила надежду выступить на "Евровидении" в будущем

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Певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на "Евровидении", расстроена тем, что Европейский вещательный союз не смог урегулировать с Киевом вопрос о запрете ей въезда на Украину. Певица надеется, что еще выступит на конкурсе в будущем.

Певица Юлия Самойлова расстроена, что Европейскому вещательному союзу не удалось урегулировать вопрос касательно ее участия в "Евровидении", передает ТАСС.

"Безусловно, это меня очень расстроило, потому что это моя мечта. Я верю и надеюсь, что это еще случится. Я своим примером хочу воодушевить всех людей, вдохновить на то, чтобы они не сдавались в любой ситуации, и жили полноценной жизнью, и шли к своей мечте, не опускали руки", - сказала Самойлова в эфире "Первого канала".

Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в страну Самойловой за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. Глава Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре в официальном письме заявила, что Киев может подвергнуться санкциям из-за решения СБУ. "Первый канал" в связи с запретом принял решение отказаться от трансляции "Евровидения-2017".

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