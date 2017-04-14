Президент Центра политических технологий - о программе реновации жилого фонда

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Насколько привлекательна программа реновации жилого фонда для инвесторов? Раньше сносили точечно, теперь будут зоны реновации. В чём смысл такого масштаба? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Игорь Бунин.

Москва запускает новую масштабную программу реновации жилого фонда. Сейчас готовится предварительный список домов, подлежащих сносу. В этом процессе принимают участие и жители столицы. Президент Центра политических технологий Игорь Бунин в эфире программы "События. 25-й час" рассказал о результатах исследования, которое провел Центр.

"Это одна из самых масштабных программ реновации, которые знает история. Ее можно сравнить только с Парижем XIX века", - рассказал Бунин.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

Программа "События. 25-й час"

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