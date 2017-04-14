Российские военные помогли вернуться в свои дома тысячам сирийцев

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19 тысяч жителей Сирии вернулись в свои дома при помощи российских военных за время работы Центра по примирению враждующих сторон. Он существует уже 14 месяцев. Его сотрудники теперь в основном доставляют продукты и другой гуманитарный груз в освобожденные от боевиков населенные пункты, где пытаются наладить быт местные жители.

Отцовский дом, в котором жила вся семья Бади, был разрушен боевиками. Террористы убили его сестру. Забрали отца. Где он и что с ним, до сих пор неизвестно. Бади вместе с матерью бежал из родной деревни. Когда боевиков выгнали, вернулись. Дом отстроил заново, передает "ТВ Центр".

"Мы с мамой два года жили в лагере для беженцев. Но всегда очень хотели вернуться. Ремонт почти закончен. Мы пока живем у соседей, но скоро переедем в свой дом", - рассказал Бади Шхади.

В одиночку, Бади, конечно, бы не справился. Помогли родственники и жители деревни. Тоже еще совсем недавно беженцы. "В свои дома уже вернулись 360 семей. Власти помогают и мы, кто чем может. Кто-то привезет цемент, кирпичи, стройматериалы, делаем все, чтоб люди могли жить, как прежде", - отметил шейх северной части Латакии Юсеф Хазаль.

В деревне Хамбуши террористы хозяйничали месяц. Грабили, убивали. И женщин и детей. Все, кто успел, покинули горы и спасались в центрах временного размещения.

В деревне, когда вернулись беженцы, был разрушен едва ли не каждый дом. Боевики обстреливали ее из пушек, минометов и реактивных установок. "У меня был большой дом, потому что была большая семья, от него одни развалины остались. Сейчас мы живем с детьми в маленьком доме по соседству. Там тоже помогаем делать ремонт", - говорит Рамез Бадиа.

Восемь месяцев Рамез прожил в лагере для беженцев. На территории спорткомплекса в Латакии. Сейчас это место не узнать. "Здесь жили две тысячи семей. Сейчас осталось 75. Особенно много людей уехали после освобождения от боевиков Алеппо", - сказал комендант лагеря беженцев Хайдар Маши.

Те немногие, кто остался, вернуться в свои дома просто не могут. Они из Идлиба. Город пока еще контролируют боевики.

Ключевую роль в помощи беженцам сыграл Центр примирения сторон. При его поддержке вернуться в свои дома уже смогли более 19 тысяч человек.

"Мы уже практически не оказываем помощь в лагерях, а идем целенаправленно по тем населенным пунктам, куда вернулось наибольшее количество беженцев. Лагеря, конечно, остаются, особенно на территории Манбиджа, Африна – туда мы доставляем помощь именно в лагеря беженцев. Но в остальных провинциях помощь идет, прежде всего, в населенные пункты, освобожденные от боевиков", - сообщил начальник российского Центра примирения враждующих сторон Алексей Ким.

В эти города и деревни Центр направляет продукты. Их выдают по списку. Чтобы обеспечить каждого, кто вернулся, но пока не имеет работы и возможности обеспечить свои семьи. Гуманитарный конвой придет и в Хамбуши. Помочь, таким, как Бади. Ремонт он хочет закончить через пару недель. Перевезет маму. Придумает, из чего соорудить кровати. Мебели не осталось. Но Бади говорит: готов спать хоть на полу. Главное, что не в палатке в лагере для беженцев. А в своем, родном доме.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.