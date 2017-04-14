Минобороны Афганистана: "мать всех бомб" США убила 36 боевиков ИГ

Теги: В мире сша афганистан бомба терроризм иг

В Афганистане в результате взрыва "матери всех бомб" уничтожены 36 боевиков "Исламского государства". Как сообщили в Минобороны страны, никто из мирных жителей в результате удара США не пострадал.

США впервые применили в боевых условиях сверхмощную неядерную бомбу, ее называют "матерью всех бомб". Удар нанесли по одному из районов в афганской провинции Нангархар. Там, по сведениям американской разведки, находятся тоннели и бункеры боевиков запрещенной группировки "Исламское государство" (деятельность организации в России запрещена – прим. ред.).

По меньшей мере 36 боевиков были уничтожены, передает CNN со ссылкой на Минобороны Афганистана. США удалось уничтожить три подземных тоннеля, оружие и боеприпасы, уточняет телеканал. Отмечается, что мирные жители в результате удара не пострадали.

Речь идет о неядерной бомбе GBU-43B весом в 9,5 тонны, также известной как "мать всех бомб". Впервые она была испытана в 2003 году, с тех пор до настоящего момента не применялась.

Вооруженные силы США на прошлой неделе запустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон сообщил, что операция была предпринята в ответ на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Президент России Владимир Путин заявил, что считает американские удары по военной базе в провинции Хомс "нарушением международного права".

Читайте также:

США могут нанести превентивный удар по КНДР в выходные

Минобороны сомневается в перехвате США переговоров о химатаке в Сирии

Лавров договорился с Тиллерсоном о прекращении ракетных ударов по Сирии