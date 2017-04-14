В ДТП с микроавтобусом под Петербургом пострадали 12 человек

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В Ленинградской области произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса. В результате происшествия пострадали 12 человек, четыре из которых находятся в тяжелом состоянии. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства аварии.

В результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области пострадали 12 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

"ДТП при участии фуры и микроавтобуса под Любанью в Тосненском районе. Работают четыре скорых, вертолет санавиации", - говорится в сообщении.

По последним данным, четыре пострадавших находятся в тяжелом состоянии, восемь - средней тяжести и легких. Им оказывается вся необходимая помощь. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства аварии.

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