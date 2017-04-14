Крымские пограничники арестовали судно из Италии в Азовском море

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Судно из Италии, которое нарушило границу России, было арестовано у берегов Крыма. Буксир "Аран", приписанный к итальянскому порту Валетта, нарушил границу в акватории Азовского моря. На судно был наложен арест с запретом выхода из порта в Керчи и штраф в размере 430 тысяч рублей.

Судно из Италии (порт приписки - итальянский город Валетта) под флагом Мальты нарушило границу России. Оно было арестовано у берегов Крыма.

Как сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на ​пограничное управление ФСБ по республике, буксир "Аран" зашел в Азовское море 10 апреля, однако известно об этом стало только в пятницу, 14 апреля.

На борту судна были капитан и шесть членов экипажа, среди них граждане Хорватии, Словении и Черногории. В ходе осмотра были выявлены нарушения порядка следования от внешней границы территориального моря России.

Буксир был отправлен на якорную стоянку в Керчь. Также на судно был наложен арест с запретом выхода из порта и штраф в размере 430 тысяч рублей.

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