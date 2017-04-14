Грузовик с пивом въехал в строительный забор на МКАД. Видео

Теги: ДТП мкад москва

На МКАД произошла авария с участием грузовика, который был загружен продуктами и пивом. Он въехал в строительный забор на 42 километре МКАД. Из-за этой аварии на внутренней стороне МКАД образовалась пробка длиной 16 километров.

Грузовик с пивом и продуктами въехал в строительные ограждения на 42 километре МКАД. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Из-за этой аварии на внутренней стороне МКАД образовалась пробка длиной 16 километров. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Читайте также:

В ДТП с микроавтобусом под Петербургом пострадали 12 человек

Не менее 29 человек погибли в результате ДТП в Мексике

В Петербурге подростку оторвало руки в результате взрыва