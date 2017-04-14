КНДР ответила на угрозы США нанести превентивный удар

Теги: В мире сша кндр

Напряженность в отношениях Пхеньяна и Вашингтона усилилась настолько, что, похоже, грозит обернуться открытым противостоянием. Американские военные корабли вплотную подошли к берегам Северной Кореи и готовы нанести удар, если КНДР начнёт новые ядерные испытания. В ответ в республике заявили, что не собираются сидеть сложа руки в ожидании атаки США.

На расстоянии прямого удара. Армада, как сами американцы называют свою авианосную группу с флагманом "Карлом Винсоном", уже у северокорейских берегов, передает "ТВ Центр". СМИ рисуют маршрут длительного морского перехода. Если верить картам, авианосцы уже преодолели Корейский пролив, а это ворота в Японское море. До восточного побережья КНДР буквально сотня километров по прямой. О серьезности намерений Штатов в азиатском регионе говорили уже и в Пентагоне, и в Госдепе. Теперь слово за президентом. США уведомили своего главного союзника в регионе - Японию - о готовности к удару по Северной Корее. Трамп пытается повлиять и на китайского коллегу, называя Си Цзиньпина по-дружески Си.

"Северная Корея является проблемой, которой мы займемся. Я считаю, что Китай прилагает большие усилия. Я уважаю президента Си. Посмотрим, как пойдут дела. Я считаю, что он приложит все усилия", - заявил Трамп.

Вот причина беспокойства. Сайт американского Института, занимающегося северокорейской проблематикой, опубликовал спутниковые снимки якобы завода по производству ядерного оружия. Одна из подписей на фото пугает зрителя словами "Установка по производству изотопов". Это атомы и ядра химических элементов. Американцы, как блюстители мирового порядка, увиденным обеспокоились и решили разработчикам из КНДР пригрозить. Ответ, продолжая ядерную терминологию, последовал со скоростью света.

"Мы сравниваем политику Трампа в отношении КНДР с политикой бывшего президента и приходим к выводу, что она становится более злобной и агрессивной. Ядерный тест - это то, над чем работает наш генеральный штаб. В то время и в том месте, которое определит генштаб, это и произойдет", - отметил заместитель министра иностранных дел КНДР Хань Сон Рёль.

Как обычно, Северная Корея перед лицом внешней угрозы демонстрирует удивительное спокойствие. В стране каждый день - праздник. На этот раз отмечают 105-ую годовщину со дня рождения Ким Ир Сена. Официально дата только в субботу. Но кто празднику рад, тот гуляет за неделю.

Не склонные к сантиментам эксперты смотрят на вещи более прагматично. О ядерном вооружении Северной Кореи известно не много. Виды, количество - все покрыто тайной. Профильная программа строго засекречена. Известно одно: ракеты с Корейского полуострова способны летать на 12 тысяч километров. В радиусе поражения ракетного удара - любая точка земного шара. Новые испытания баллистических зарядов Пхеньян анонсировал на 15 апреля.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".