В Якутске трое школьников сломали позвоночники после посещения батута

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СК возбудил дело в связи с инцидентом в Якутске. Там трое школьников оказались на больничных койках с переломом позвоночника. Травмы, как утверждают сами подростки, они получили во время посещения батутного центра. Что стало причиной трагедии - несоблюдение техники безопасности или некачественное оборудование - пока только предстоит разобраться.

Весенние каникулы у десятилетней Даны продолжаются на больничной койке. Травму девочка получила на занятии в батутном центре. После получаса прыжков она почувствовала резкую боль в ребрах, передает "ТВ Центр".

"Мазались мазью, потом прошла боль, потом в пятницу усилились боли уже в спине. В субботу сильные боли начались, и мы с папой уже поехали в травмпункт", - рассказала мама пострадавшей Любовь Мигалкина.

У Даны - компрессионный перелом позвонков. Такие же диагнозы врачи республиканской больницы поставили ещё двоим подросткам. Все они посещали один батутный центр. Его открытия ждал весь город. Особенно дети. Однако никакого присмотра, как утверждают пострадавшие, в батутном центре нет.

Инструкторы батутного центра во всем винят родителей. Якобы они должны предварительно рассказать ребенку, как вести себя во время прыжков. К батутам у самих инструкторов претензий никаких.

Почему дети массово получили травмы, сейчас выясняют следователи. Они уже начали проверку нового батутного центра.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1, статьи 238 УК России "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - сообщила старший помощник главы СУ СКР по Якутии Надежда Дворецкая.

В последнее время батут стал массовым развлечением, но так ли оно безопасно? Сегодня подобные площадки есть практически в каждом торговом центре страны, и доступны они любому желающему. Но мало, кто понимает, чем может обернуться неправильное поведение на батуте.

"Обязательно надо учитывать, что это спортивный отдых, здесь нагрузка физическая, здесь экстрим, то есть это относится к экстремальным видам отдыха", - заявил тренер по прыжкам на батуте Владислав Соколов.

Как и перед любой спортивной нагрузкой, до посещения батутного центра человек должен пройти медосмотр. При некоторых патологиях прыжковые нагрузки запрещены категорически. Однако ставка дежурного врача в батутном центре не предусмотрена, а тренер справку не спросит.

По правилам любого батутного центра перед выпуском человека на площадку тренер обязан провести с ним разминку. Причем длиться она должна как минимум 15 минут и состоять из двух частей. И только после того, как мышцы посетителя достаточно разогреты, он имеет право самостоятельно заходить на батут.

Дальше за поведением человека должен следить инструктор. Но если к техническому инвентарю существуют жесткие требования, то отношения между тренером и посетителем никак не регулируются.

"На сегодняшний день практически все потребители, которые пользуются такими услугами, они пользуются так, как покажут. Нет каких-то правил и требований", - сообщил юрист Олег Фролов.

Чтобы развлечение не закончилось на больничной койке, специалисты советуют обязательно проверять безопасность самих батутов и оценивать квалификацию тренера и, конечно, собственные способности перед выполнением акробатических трюков.

Елена Сахно, Александр Козликин, Игорь Константинов, "ТВ Центр".

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