В столичном метро началась эксплуатация вагонов нового поколения "Москва"
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Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт началу эксплуатации вагонов нового поколения "Москва", которые будут перевозить пассажиров на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена. Главная особенность - это улучшенный салон и сквозной проход через все вагоны.
В столичном метрополитене запустили поезда нового поколения "Москва". Старт движению дал мэр города Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".
Состав будет курсировать по Таганско-Краснопресненской линии - одной из самых загруженных в столичной подземке. Новые поезда стали более вместительными и тихими. Главная особенность - это улучшенный салон и сквозной проход через все вагоны. В них установлены новейшие системы кондиционирования и очищения воздуха. В течение трех лет в московском метро появятся более 900 таких составов. Мэр отметил, что поезд "Москва" стал одним из лучших в мире.
"Сегодня большое событие в московском метро и российском машиностроении, транспортном машиностроении: сегодня на линию выходит самый лучший в мире метропоезд, лучший по целому ряду совокупных характеристик: и технологических, и комфорта для пассажиров. Я уже не говорю о стоимости. Он в полтора раза дешевле международных аналогов", - отметил Собянин.
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