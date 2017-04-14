В Петербурге протестируют разводку мостов

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В Санкт-Петербурге открывается сезон навигации - впервые после зимы суда выходят на воду. А это значит, что в городе начинается разводка мостов. Все механизмы должны быть точно настроены, а из-за плотного графика движения специалистам приходится работать в кротчайшие сроки.

Главная задача механика – внимательно слушать, когда двигатели моста запускаются впервые после долгого перерыва. Опытные мастера неисправность определяют по звуку, передает "ТВ Центр".

Тяжелый пролет моста поднимается вверх с таким громким скрипом, что детали под автомобильным полотном немедленно покрывают толстым слоем графитовой смазки. Это качающиеся стойки у центральной оси, которые разгружают гигантские подшипники. Смазка предотвращает усталость металла при сверхнагрузках.

В Петербурге 12 мостов, пролеты которых поднимают в период навигации. Сейчас все они поочередно разводятся по ночам, такие технические проверки – не просто ежегодное ТО. Любая заминка, например, перегоревшие лампы в навигационных огнях, неисправные инженерные сети, приведет к остановке всего каравана судов на Неве. А это срыв навигации и штраф городу в размере восьмикратной стоимости проводки одного сухогруза. Это десятки тысяч долларов.

На штатное разведение каждого моста бригаде дается ровно десять минут. Пролет Литейного уходит вверх за четыре. На непредвиденные ситуации остается всего шесть минут. Пролеты Дворцового моста разводятся за пять минут. Во время последней реставрации для него написали специальную компьютерную программу.

Один из самых старых мостов Петербурга – Благовещенский. Это самая первая цельносваренная конструкция в стране. В XIX веке, когда мост был деревянным, его пролет разводили параллельно воде. Управление полностью компьютеризировано. Механики шутят: был мост как дисковый телефон, потом как кнопочный, а теперь стал как смартфон. Перед навигацией нужно не подшипники смазывать, а компьютеры настраивать.

В пятницу ночью в Петербурге впервые в этом году разведут абсолютно все мосты, участвующие в навигации. Посмотреть на ночной караван судов, идущих по Неве, традиционно собираются тысячи, многие приезжают в Петербург специально для этого. Так что день начала навигации неофициально считается в городе и стартом туристического сезона. А в белые ночи самые красивые мосты в центре Петербурга будут разводить под аккомпанемент классической музыки.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.