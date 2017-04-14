Первое учение ВДВ с применением новейших "Ракушек" проходит под Рязанью

Учение ВДВ с применением батальонного комплекта БМД-4М и БТР- МДМ "Ракушека"

Учение ВДВ с применением батальонного комплекта БМД-4М и БТР- МДМ "Ракушека"

Учение ВДВ с применением батальонного комплекта БМД-4М и БТР- МДМ "Ракушека"

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Первое тактическое учение ВДВ с применением батальонного комплекта БМД-4М и БТР- МДМ "Ракушка", принятых недавно на вооружение Тульского соединения ВДВ, началось в Рязанской области.