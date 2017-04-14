Первое учение ВДВ с применением новейших "Ракушек" проходит под Рязанью
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Первое тактическое учение ВДВ с применением батальонного комплекта БМД-4М и БТР- МДМ "Ракушка", принятых недавно на вооружение Тульского соединения ВДВ, началось в Рязанской области.
В Рязанской области начались учения ВДВ с применением новейших боевых машин, передает "ТВ Центр".
Тактические манёвры организованы для того, чтобы оценить уровень подготовки бойцов и протестировать возможности техники. Современные БТР ласково назвали "Ракушка". Машины серьезно модернизировали, оснастили новым двигателем, корпусом и пулеметами. Учения продлятся несколько дней, десантникам предстоит провести разведку и уничтожить условного противника.
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