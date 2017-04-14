Икону XIX века украли из православного храма в центре Москвы
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Неизвестный похитил икону из православного храма в центре столицы. Он хранилась в киоте и датируется концом XIX века. В настоящее время ведется розыск подозреваемого и иконы. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.
Полиция разыскивает неизвестного, похитившего икону "Усекновения главы Иоанна Крестителя" из храма Пимена Великого в Новых Воротниках в центре столицы. Об этом сообщает агентство "Москва".
"Икона писана на дереве, датируется концом XIX века. Хранилась в киоте, откуда злоумышленник ее вынул и скрылся с похищенным", - говорится в сообщении.
По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время ведется розыск подозреваемого и иконы.
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