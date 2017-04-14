В МИД рассказали о борьбе аргументов по Сирии между Россией и США

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Россия и США находятся в "периоде острых столкновений и борьбы аргументов" в сирийском вопросе. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. По его словам, Вашингтон выступает сейчас с крайне жестких позиций по проблеме Сирии.

Россия и США еще не решили все разногласия по сирийскому вопросу, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Мы видим ситуацию в Нью-Йорке, мы видим ситуацию в Гааге, где представители США выступают с крайне жестких, радикально жестких позиций по этому вопросу. Поэтому мы находимся в периоде острых столкновений и борьбы аргументов", - приводит слова дипломата "Интерфакс".

Рябков отметил, что в Москве считают всю логику своей позиции неоспоримой. А "та ярость, неприкрытая злость, с который американские коллеги используют свое право вещать в микрофон в залах заседаний и затем транслировать все эти свои подходы через подконтрольные им СМИ", подтверждает правоту России. "Была еще в Древнем Риме пословица "Юпитер, если ты сердишь, значит ты виноват", - отметил Рябков.

Кроме того, замглавы МИД подчеркнул, что доверия к миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) становится все меньше, передает ТАСС. "То, как они работали до сих пор, настраивает нас на крайне скептический лад", - отметил он.

Рябков добавил, что ОЗХО игнорирует очевидные факты, но при этом "происходит сбор информации, который препарируется под заранее известные для них выводы".

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