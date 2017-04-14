Пентагон опубликовал видео испытаний "матери всех бомб"

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ВВС США впервые в истории применили самую мощную неядерную бомбу из своего арсенала. Она была сброшена на позиции запрещённой в России группировки "Исламское государство" в восточном Афганистане. Атаке подвергся комплекс туннелей и пещер, которые боевики используют как свою базу.

Американские военные называют это оружие "матерью всех бомб". Одну из таких бомб военно-транспортный самолёт ВВС США "Геркулес" сбросил на горный комплекс Тора-Бора в восточной афганской провинции Нангархар. Пентагон сообщает, что целью удара стали тоннели и пещеры, где базируются исламисты. Военное ведомство сообщило, что сейчас оценивает нанесённый террористам ущерб, передает "ТВ Центр".

Из неядерного арсенала США применённая бомба - это действительно мощнейшее оружие. Боевой заряд составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте. Бомба разработана в начале 2000-х годов. Всего у Пентагона таких бомб 15. Президент Трамп остался очень доволен своими военными. И заявил, что это "очередная очень важная миссия". Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заверил, что сделано всё, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Цель - разрушить коммуникации террористов.

"Есть и вторичный эффект. Без сомнения, эти кадры увидели сирийцы, северные корейцы, и исламисты. Это послание им - неважно, как хорошо вы прячетесь, неважно, как глубоко вы закапываетесь, - мы всё равно вас достанем", - сказал сотрудник Центра стратегических и международных исследований Марк Канкян.

Но, по мнению бывшего агента АНБ Эдварда Сноудена, операция довольно бессмысленная, и к тому же, очень дорогая: "Бомба, сброшенная в никуда, стоит 314 000 000 долларов. Туннели моджахедов в Афганистане оплатили тоже мы".

Сноуден даёт ссылку на статью газеты New York Times от 2005 года, где подробно рассказано о строительстве тоннелей в горном комплексе Тора-Бора на востоке Афганистана ещё в 1980-е годы, когда по каналам ЦРУ США финансировали моджахедов, которые боролись с советским контингентом в Афганистане.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".