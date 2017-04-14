Грузовик врезался в бензовоз и перевернулся в Новой Москве. Видео

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В Новой Москве произошла авария с участием автофургона и бензовоза. Инцидент случился на 40 километре Киевского шоссе. После столкновения грузовой автомобиль перевернулся. Пострадавших в результате ДТП нет.

Автофургон перевернулся в результате столкновения с бензовозом на 40 километре Киевского шоссе в Новой Москве. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по столице.

"В пятницу утром было столкновение бензовоза и Hyundai Porter. Автофургон потом перевернулся, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что у перевозчика топлива серьезных повреждений не обнаружено.

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