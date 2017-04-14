Сейф весом 100 килограммов украли из офиса в центре Москвы

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Из офиса в центре столицы похитили сейф весом 100 килограммов. В нем находились документы, 850 тысяч рублей и восемь тысяч долларов. В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленников и украденное имущество. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Неизвестные похитили сейф весом 100 килограммов с деньгами и документами из офиса в центре столицы. Об этом сообщает агентство "Москва". Инцидент произошел в Кривоколенном переулке.

"Полицейские прибыли на место и опросили генерального директора компании. Она сообщила, что, придя на работу, увидела, что окно в ее кабинете вскрыто, и исчез сейф весом 100 килограммов, в котором хранились документы, 850 тысяч рублей и восемь тысяч долларов", - говорится в сообщении.

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленников и украденное имущество.

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