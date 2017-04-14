В результате стрельбы в американском метро погиб пассажир
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Один человек погиб, еще трое пострадали в результате стрельбы в метро американского города Атланта. Погибшему мужчине было 29 лет. Подозреваемый задержан. Сейчас идет расследование произошедшего.
Неизвестный мужчина устроил стрельбу в метро американского города Атланта. По данным "Росбалта", в результате пострадали четверо. Один из них впоследствии скончался.
Инцидент произошел на станции West Lake Station. После этого ее временно закрыли.
Кроме того, в соцсетях опубликовали фото жертвы преступника. Погибшему мужчине было 29 лет.
Family: MARTA shooting victim was target https://t.co/kyyqScWHww pic.twitter.com/xQ3dHUpm4a— Atlanta Informer (@atlantainformer) 14 апреля 2017 г.
Как передает CNN, подозреваемого задержали на следующей станции. Мотивы его поступка неизвестны, но в соцсетях пишут, что стрелок знал одного из пострадавших.