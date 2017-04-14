Экс-главе Марий Эл предъявили обвинение в получении взятки

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Бывшему главе республики Марий Эл следствие предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом рассказала пресс-секретарь Басманного суда столицы. Накануне сообщалось, что Леонид Маркелов был задержан за получение взятки в размере 235 миллионов рублей.

Следствие предъявило обвинение в получении взятки экс-главе республики Марий Эл Леониду Маркелову. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.

"Маркелову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Получение взятки в особо крупном размере", - сказала Царева.

Накануне сообщалось, что экс-глава Марий Эл был задержан за получение взятки в размере 235 миллионов рублей. По данным следствия, он получил эти средства за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

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