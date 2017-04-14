Два человека погибли в ДТП со школьным автобусом и поездом под Омском
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На железнодорожном переезде в Омской области произошла авария с участием школьного автобуса и грузового поезда. В результате столкновения погибли водитель "Газели" и сопровождающий детей. Всего в автобусе находились около 10 детей. В настоящее время правоохранительные органы уточняют количество пострадавших в ДТП.
Школьный автобус столкнулся с грузовым поездом на переезде в Омской области. В результате аварии погиб водитель "Газели" и сопровождающий детей. Об этом сообщается на сайте МВД России по Омской области.
"Водитель "Газели" при движении по автодороге Красный Яр - Победа в районе 17 километра выехал на железнодорожный переезд предварительно на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с железнодорожным составом. В результате ДТП водитель микроавтобуса и пассажирка от полученных травм скончались", - говорится в сообщении.
В салоне "Газели" также находились около 10 детей. Микроавтобус принадлежал Нововаршавской школе-гимназии. В настоящее время правоохранительные органы уточняют количество пострадавших в результате происшествия.
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