Путин поздравил с 80-летием гендиректора ОТР Анатолия Лысенко

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80-летие отмечает в пятницу Анатолий Лысенко. Его по праву считают одним из основоположников современного российского телевидения.

Журналист, режиссер, продюсер Анатолий Лысенко отмечает 80-летний юбилей. Он стоял у истоков создания в том числе и канала "ТВ Центр". Участвовал в выпуске многих культовых передач, был руководителем программы "Взгляд".

Сейчас Анатолий Григорьевич является генеральным директором Общественного телевидения России, возглавляет Международную академию телевидения и радио. Много преподает. Поздравительную телеграмму юбиляру направил Владимир Путин. Президент отметил творческую смелость и неординарность Лысенко, назвал его образцом высочайшего мастерства и преданности делу.