Собянин: новые вагоны метро "Москва" - одни из лучших в мире

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В свой первый рейс на Таганско-Краснопресненской линии метро вышел поезд нового поколения "Москва". Для удобства пассажиров в нем расширены дверные проёмы и организован сквозной проход по всему составу. Также было увеличено количество поручней, организованы места для инвалидных колясок и установлена модернизированная информационная система. Одним из первых пассажиров нового поезда стал мэр Москвы Сергей Собянин.

На стартовой площадке ангара электродепо "Выхино" - новые составы столичного метро. Вместительные, удобные, современные и действительно красивые вагоны готовы к выходу на линию самой загруженной, Таганско-Краснопресненской ветки. Эти поезда - продукт полностью отечественной разработки. Крупный заказ на строительство и обслуживание вагонов серии "Москва" получил мытищинский "Метровагонмаш", передает "ТВ Центр".

"Мы давно готовились к этому событию, несколько лет тому назад начали готовить техническое задание с участием ведущих машиностроителей мира. Задача была архисложная - создать самый лучший в мире поезд конкурентный по стоимости и по эксплуатации. Такой поезд Трансмашхолдингом был создан и сегодня является примером хорошей работы российского машиностроения. И его конкурентность не только на российских площадках, но и в мире", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новые поезда построены по самым современным стандартам. Расширенные почти до полутора метров двери значительно ускорят посадку и высадку. Внутри установлены новые прочные кресла, часть из которых откидные. Система климат-контроля усовершенствована. Пассажиры будут иметь возможность заряжать гаджеты с помощью встроенных USB-розеток. А на установленных интерактивных мониторах можно будет прокладывать маршрут до нужной станции. Кроме того, "Москва" отныне пассажиров по вагонам не делит. Салон для всех один и позволяет свободно перемещаться от начала до конца состава.

Новые вагоны поступили в метрополитен в начале 2017 года. Несколько месяцев "Москва" испытывалась на прочность. Техника проверялась в ситуациях, максимально приближенных к условиям реальной эксплуатации. В том числе и при полной загрузке. Вместо пассажиров составы перевозили мешки с песком. В итоге машинисты-испытатели остались довольны, и 765-я серия вагонов метро получила право на работу в столичной подземке.

"Поезд все требуемые испытания прошел успешно, по некоторым параметрам даже с запасом", - отчитался заместитель начальника метрополитена, главный ревизор по безопасности движения поездов Николай Козлов.

Вагоны 765-й серии, получившие в результате народного голосования название "Москва", оказались настолько удачными, что даже международные эксперты признают, что подземки крупнейших мегаполисов мира московскому метро вполне могут позавидовать.

"Они наверняка были бы рады такому поезду. В Москве одни из самых длинных поездов в мире. И если мы здесь повышаем вместимость на 15%, то говоря, например, про Лондон, вместимость увеличилась бы еще больше", - заявил представитель международной ассоциации общественного транспорта Мохамед Мезгани.

"Москва" неторопливо покидает ангар депо и направляются в первый рейс. Среди пассажиров - мэр столицы. О том, насколько комфортно в новых вагонах, столичный градоначальник интересуется напрямую у случайных попутчиков.

Уже сейчас Таганско-Краснопресненская линия получила шесть новых составов серии. До конца года строители поставят еще 27 поездов. Новый подвижной состав на самой загруженной фиолетовой ветке постепенно будет полностью обновлен. Затем "Москва" появится и на других линиях метро. Всего в течение ближайших трех лет столичная подземка получит почти тысячу вагонов новой серии.

Андрей Сидоренко, Максим Панкин, Михаил Федоров, "ТВ Центр".

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