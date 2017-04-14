Красногорский суд продлил арест учителя Георгия Епископосова

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Красногорский суд накануне продлил арест учителя Георгия Епископосова, которого двое учеников и их родители обвинили в домогательствах. Скандал в Красногорской школе №14 разгорелся ещё в феврале. И сразу же возник вопрос о мотивах обвинений в адрес педагога. Оба якобы " пострадавших" подростка не отличались примерным поведением. И Епископосов хотел добиться их постановки на учёт в полиции.

По коридорам суда его, молодого учителя ОБЖ, вели в наручниках. Освободили запястья только на скамье подсудимых. Георгий Епископосов под арестом уже два месяца за то, что он якобы демонстрировал двум школьникам ролики порнографического характера, передает "ТВ Центр".

Он уверяет: это клевета. А у детей, которые не отличались хорошим поведением, был повод ему мстить. "Подходил к директору, чтобы поставить их на профилактический учет в органы полиции. Они об этом узнали и вот результат", - говорит Георгий.

Пока в Красногорском суде решалось, оставят ли учителя под арестом до конца следственных действий, в коридоре собралась группа поддержки. Школьники и их родители. "Он всегда являлся для нас каким-то символом школы, даже больше, чем директор. Мы сидели с ним чай пили, он устраивал нам огоньки, обсуждали уроки", - рассказал школьник Максим Федосов.

Больше сотни человек подписали ходатайство с тем, чтобы содержание в СИЗО Епископосову как минимум заменили на домашний арест. В суд пришли и родители экс-учителя. Они до сих пор не могут поверить, что их сын, на всех местах работы получавший положительные характеристики, сейчас под следствием.

Адвокат уверен в невиновности своего подзащитного. Однако терпит уже вторую неудачу в суде. Решение - мера пресечения заключение под стражу. "Есть такая конфуцианская поговорка - трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. В данном случае органы следствия тоже ищут эту черную кошку", - сказал адвокат Нариман Аджиев.

В следственном изоляторе учитель останется еще на месяц. До заседания суда и разбора всех деталей. Кстати, потерпевшие по делу - двое подростков и их родители - не только не идут на контакт, но, по информации адвоката, уже не учатся в этой школе. Учитель, жизнь которого перевернулась, говорит: он бы взглянул им в глаза.

Кристина Одиноченко, "ТВ Центр".