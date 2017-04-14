В Курчатовском институте разработали препарат для выявления рака

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Курчатовский институт отмечает 74-ую годовщину с момента создания. 12 апреля 1943 года при Академии наук была учреждена специальная лаборатория, которая должна была работать над ядерным оружием. Сейчас институт занимается передовыми исследованиями, призванными поставить сложные физические процессы на службу человечеству. Среди последних разработок - препарат для выявления раковых заболеваний.

Первый на Евразийском континенте ядерный реактор. 1946 год. Группа ученых во главе с Курчатовым буквально по кирпичику собирает будущее советской науки. Урановые блоки в центре кладки из графита, который отражает излучение, передает "ТВ Центр".

"Сверху опускаются стержни кадмиевые, которые поглощают нитроны, они позволяют контролировать мощность, запускать и останавливать реактор", - рассказал помощник президента национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Ярослав Штромбах.

Запуск прошел успешно. Полученные данные позволили создать ядерное оружие. Сам реактор еще 70 лет служил в научных целях. Его заглушили в 2012 году. В здании открыли музей, и постарались воссоздать атмосферу того времени.

Но развитие советского атома было уже не остановить. Сейчас это гигантская научная отрасль. От энергетики до медицины. Циклотрон – в нем создается специальный препарат, который позволяет на ранних стадиях выявлять опухоли.

Глюкоза с изотопом фтора накапливается в раковых клетках и выдает их местоположение. Это позволяет вовремя начать лечение. Создать препарат можно только в специальной лаборатории, защищенной от излучения. Работает вещество лишь первые 100 минут. Поэтому специалисты сейчас создают целую сеть таких производств.

За последний год только в "Курчатовском институте" произвели 10 тысяч инъекций препарата. У многих пациентов появился шанс на выздоровление.

Виктор Прокушев, Александр Давыдов, Алексей Данилов, "ТВ Центр".