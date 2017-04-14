Песков: организаторы "Евровидения" не смогли выполнить свои же правила

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал провал попыток организаторов "Евровидения" добиться участия российской певицы Юлии Самойловой в песенном конкурсе в Киеве. По его словам, EBU неспособны заставить выполнять свои же правила страну, которая принимает конкурс.

Организаторы "Евровидения" неспособны выполнять свои же правила проведения состязания и не могут призвать к этому страну, которая принимает конкурс в этом году. Это вызывает сожаление у Москвы, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Можно только выразить сожаление в связи с тем, что организаторы "Евровидения" оказались неспособны выполнить условия своих же правил и оказались неспособны призвать страну, которая изъявила готовность провести у себя этот конкурс, соблюсти правила принимающей стороны, которые прописаны в соответствующих документах Европейского вещательного союза", - приводит его слова ТАСС.

Накануне, 13 апреля, "Первый канал" принял решение отказаться от трансляции конкурса "Евровидение"-2017 из-за ситуации с представительницей России Юлией Самойловой. Это произошло после того, как пресс-служба канала получила письмо от Европейского вещательного союза (EBU), в котором говорилось о провале попытки урегулировать вопрос участия россиянки в конкурсе.

В марте Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила въезд в страну Самойловой за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. После этого глава EBU Ингрид Дельтенре в официальном письме заявила, что Киев может подвергнуться санкциям из-за решения СБУ.

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