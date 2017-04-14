На Пасху в Москве ограничат движение транспорта

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В эти выходные в связи с пасхальными мероприятиями изменится движение транспорта на некоторых улицах города.

В пятницу с семи до восьми вечера, а также в субботу с одиннадцати и до полуночи ограничат движение вокруг Елоховского собора. Закрыт будет проезд по Спартаковской улице. А в субботу с восьми утра до восьми вечера воскресенья и Елоховский проезд, передает "ТВ Центр".

Также 16 апреля до 16:00 будет перекрыто движение около городских кладбищ. До Николо-Архангельского кладбища в день праздника можно будет добраться не от "Щёлковской", а от станции метро "Новокосино". Причём, от "Новокосино" пустят бесплатный маршрут Э-5, а от "Выхино" - бесплатные автобусы Э-1 и Э-2 . Впрочем, на Пасху в столице организуют и другие бесплатные маршруты, подробнее о которых можно узнать на сайте "Мосгортранса".

В саму пасхальную ночь автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить до половины четвёртого утра. А метро - до двух ночи.