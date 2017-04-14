На Украине задержали россиянина с оружием, взрывчаткой и наркотиками

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На Украине задержали гражданина России. У него изъяли взрывчатку, оружие и наркотики. Проводится проверка версии об участии россиянина в подготовке террористических актов или диверсий, отметили в Национальной полиции.

В Киевской области задержан 33-летний гражданин России. У него изъяли взрывчатку, наркотики и оружие.

Как говорится в сообщении Нацполиции Украины, задержание произошло в ходе отработки территории Киева и области. По его словам, тротиловая шашка, нашпигованная винтами, а также отмычки, оружие и наркотики были найдены по месту жительства россиянина.

В настоящее время устанавливается цель приезда задержанного мужчины на Украины, а также каким образом он пересек границу и насколько это было законным. Вместе с тем проводится проверка версии об участии россиянина в подготовке террористических актов или диверсии.

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