Лавров: у блокирующих расследование химатаки в Идлибе совесть нечиста

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у тех, кто блокирует создание независимой комиссии для проведения объективного расследования инцидента с химоружием в сирийском Идлибе, совесть нечиста. По его словам, есть уже много свидетелей, которые могут подтвердить, что та "атака" была инсценировкой.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что инцидент с якобы применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб является "инсценировкой". Об этом, как сообщает "Интерфакс", глава российской дипломатии рассказал на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров с главами МИД Ирана и Сирии.

"Попытки заблокировать предложение России и Ирана о создании независимой комиссии для проведения беспристрастного объективного расследования, говорят только о том, что у тех, кто такие попытки предпринимает, совесть нечиста. Множатся свидетельства того, что это была инсценировка. Я имею в виду инцидент с применением химического оружия в провинции Идлиб", - сказал он.

Кроме того, он заявил, что удар США по сирийской авиабазе 7 апреля был нацелен на подрыв мирного процесса в Сирии и смену власти в стране. "Подобные агрессивные акции очевидно направлены на то, чтобы подорвать мирный процесс, который предусмотрен единогласно принятой резолюцией СБ ООН и предполагает, что только сирийский народ будет решать судьбу Сирии. Подобная акция явно направлена на то, чтобы отойти от этой базовой концепции и опять найти предлоги, чтобы перейти к смене режима", - приводит его слова ТАСС.

При этом, глава российского МИД подчеркнул, что эти попытки не увенчаются успехом. Лавров добавил, что Россия будет настаивать на строгом выполнении всеми без исключения требований резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, включая полное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии.

"Очевидно для всех, что нарушение международного права недопустимо", - добавил министр.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон находятся в "периоде острых столкновений и борьбы аргументов" в сирийском вопросе. По его словам, Вашингтон выступает сейчас с крайне жестких позиций по проблеме Сирии.

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