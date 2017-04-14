Дни открытых дверей в налоговых инспекциях пройдут 14 и 15 апреля
В налоговых инспекциях города ждут москвичей - сегодня и завтра там проходят Дни открытых дверей. Горожанам расскажут о том, кому и когда нужно предоставить декларацию по налогу физических лиц, как получить налоговые вычеты.
В налоговых инспекциях города ждут москвичей - сегодня и завтра там проходят Дни открытых дверей, передает "ТВ Центр".
Горожанам расскажут о том, кому и когда нужно предоставить декларацию по налогу физических лиц, как получить налоговые вычеты. А ещё заведут "Личный кабинет", помогут заполнить необходимые документы и ответят на все вопросы, связанные с налогообложением. А москвичам есть что декларировать.
"Москвичи, которые имеют определенные инвестиции, становятся богаче. У нас есть такая форма статистической налоговой отчетности, в которой учитываются доходы, получаемые москвичами. Более 100 миллионов рублей – такие декларируются суммы доходов", - сообщила начальник отдела налогообложения доходов физлиц управления ФНС по городу Москве Светлана Хрумова.
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