СКР возбудил дело по факту ДТП на переезде под Омском

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Следователями возбуждено уголовное дело по факту аварии с участием грузового поезда и школьного микроавтобуса в Омской области. В настоящее время на месте работают следователи регионального СК для выяснения всех обстоятельств и причин случившегося. Ранее сообщалось, что в результате столкновения погибли водитель "Газели" и сопровождающий детей.

Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения грузового поезда со школьным микроавтобусом в Омской области. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"В пятницу около 14 часов по местному времени в Нововаршавском районе Омской области на железнодорожном переезде грузовой поезд столкнулся со школьным микроавтобусом, в котором находились 10 детей, в результате чего погибли водитель микроавтобуса и взрослый сопровождающий. Опасности для жизни детей нет", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работают следователи регионального СК для выяснения всех обстоятельств и причин случившегося. Уголовное дело было возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

Ранее сообщалось, что на железнодорожном переезде в Омской области произошла авария с участием школьного автобуса и грузового поезда. В результате столкновения погибли водитель "Газели" и сопровождающий детей. Микроавтобус принадлежал Нововаршавской школе-гимназии.

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