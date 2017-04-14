Пассажира самолета United Airlines ужалил скорпион

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Скорпион ужалил пассажира самолета авиакомпании United Airlines, выполнявшего рейс из Техаса в Канаду. По предварительным данным, членистоногое попало на борт в Коста-Рике, откуда прилетел борт ранее.

Авиакомпания United Airlines снова оказалась в центре скандала. На этот раз причиной стал скорпион, который ужалил во время полета пассажира бизнес-класса.

Инцидент произошел на борту самолета, выполнявшего рейс из Техаса в Канаду. Как пишет "Русская планета", пассажир во время обеда почувствовал, что ему на голову что-то упало с багажной полки. Оказалось, что это скорпион. В результате опасное членистоногое ужалило мужчину в руку.

По предварительным данным, скорпион мог попасть в салон в Коста-Рике, откуда самолет прилетел перед рейсом в Канаду. Его поймали и смыли в унитаз. Компания извинилась перед пассажиром и предложила ему компенсацию.

В начале недели United Airlines оказалась в центре скандала, стоившего ей четверть миллиарда рыночной стоимости. 10 апреля пассажира рейса Чикаго - Луисвилл силой выволокли из самолета из-за нехватки мест для сотрудников авиакомпании. Пассажирам предлагали освободить места за 800 долларов, но добровольцев не нашлось. Тогда тех, кто покинет борт, выбрали случайным образом. Три из четырех выбранных пассажиров покинули свои места, однако один не согласился уйти. Мужчина сообщил представителям компании, что он врач, и ему необходимо утром принимать пациентов.