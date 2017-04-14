Мосгорсуд смягчил приговор националисту Поткину

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Мосгорсуд сократил срок лишения свободы Александру Поткину с семи с половиной до трех с половиной лет лишения свободы. Защита националиста ранее требовала отмены приговора, утверждая, что дело сфабриковано. Организатора "Русских маршей" посадили за отмывание денег, похищенных у "БТА-банка", и подготовку переворота в Казахстане.

Мосгорсуд снизил с семи с половиной до трех с половиной лет срок лишения свободы националисту Александру Поткину (Белову), осужденному по делу об экстремизме и легализации средств, похищенных у вкладчиков казахского "БТА-банка".

"Жалобу адвокатов удовлетворить частично. Окончательно назначить Поткину наказание в виде трех лет и шести месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - цитирует постановление суда "Интерфакс".

Мосгорсуд отменил Поткину приговор по статье "Легализация средств, полученных незаконным путем", отправив дело в данной части в прокуратуру ЦАО города Москвы. Таким образом, отменено решение о взыскании с фигуранта 4,9 миллиардов рублей по гражданскому иску потерпевшей стороны - казахстанского "БТА-банка".

С учетом вынесенного решения Поткин выйдет на свободу в течение года. "Можно уже на УДО подавать", - сказал его адвокат.

В августе 2016 года суд признал Поткина виновным в отмывании денег, похищенных у "БТА-банка", в создании экстремистского сообщества с целью смены власти в Казахстане, а также в разжигании межнациональной розни и публичных призывах к экстремистской деятельности.

Поткин был приговорен к 7,5 года заключения в колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей.

Поткин возглавлял "Движение против нелегальной иммиграции" и был одним из лидеров движения "Русские". Обе организации были признаны в России экстремистскими и запрещены.

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