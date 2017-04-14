Самойлова примет участие в "Евровидении-2018"

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Россиянка Юлия Самойлова примет участие в песенном конкурсе "Евровидение-2018", заявил гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст. Договоренность с Европейским вещательным союзом уже достигнута.

Российская певица Юлия Самойлова автоматически стала участницей песенного конкурса "Евровидение-2018". Об этом заявил генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, передает ТАСС.

По его словам, соответствующая договоренность с Европейским вещательным союзом (EBU) уже достигнута.

Ранее "Первый канал" принял решение отказаться от трансляции песенного конкурса из-за ситуации с представительницей России, которой в марте СБУ запретил приезжать на Украину. В EBU пытались повлиять убедить Киев сделать для россиянки исключение, однако украинские власти оказались непреклонны в этом вопросе.

Сама Самойлова заявила, что расстроена таким развитием событий. При этом она подчеркнула, что еще верит и надеется на свое участие в "Евровидении" в будущем.

СБУ приняло решение не пускать на "Евровидение" в Киеве россиянку, выступающую в инвалидной коляске, из-за ее выступления в Крыму в 2015 году.

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