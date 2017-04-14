В Кремле назвали условия возобновления Меморандума с США по Сирии

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Россия возобновит действие Меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией только при понимании, что непредсказуемые действия США не повторятся вновь. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действие Меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией может возобновиться. Однако это будет сделано только при понимании того, что непредсказуемые действия Вашингтона не повторятся вновь, передает ТАСС.

О том, что Минобороны России приостанавливает работу горячей линии связи с Пентагоном в рамках Меморандума по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии стало известно после ракетных ударов США по авиабазе "Шайрат" в САР. В Кремле заявили, что этот документ утратил смысл.

Позднее глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что российский президент Владимир Путин договорился о возобновлении обмена информацией между военными в рамках Меморандума.

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