Песков допустил скорые переговоры лидеров "нормандской четверки"
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Лидеры стран "нормандской четверки" могут "пообщаться" в ближайшее время. Такую возможность допустил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Последний раз руководители России, Украины, Франции и Германии встречались 19 октября в Берлине.
Лидеры стран "нормандской четверки" могут принять решение провести переговоры в скором времени. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы не исключаем возможности, что главы государств примут решение в ближайшей перспективе пообщаться в том или ином виде", - приводит слова Пескова агентство "Интерфакс".
Он не стал уточнять, в каком формате может произойти общение Владимира Путина, Ангелы Меркель, Франсуа Олланда и Петра Порошенко.
Последний раз руководители стран "четверки" — России, Украины, Германии и Франции — встречались 19 октября в Берлине.
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