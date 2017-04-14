Песков допустил скорые переговоры лидеров "нормандской четверки"

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Лидеры стран "нормандской четверки" могут "пообщаться" в ближайшее время. Такую возможность допустил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Последний раз руководители России, Украины, Франции и Германии встречались 19 октября в Берлине.

Лидеры стран "нормандской четверки" могут принять решение провести переговоры в скором времени. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не исключаем возможности, что главы государств примут решение в ближайшей перспективе пообщаться в том или ином виде", - приводит слова Пескова агентство "Интерфакс".

Он не стал уточнять, в каком формате может произойти общение Владимира Путина, Ангелы Меркель, Франсуа Олланда и Петра Порошенко.

Последний раз руководители стран "четверки" — России, Украины, Германии и Франции — встречались 19 октября в Берлине.

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