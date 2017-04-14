На Урале любителя БДСМ заподозрили в растлении 4-летней девочки

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Извращенные сексуальные предпочтения женщины привели семейную пару в Екатеринбурге к разводу. Их совместная дочь осталась жить с матерью и тут же стала жертвой БДСМ утех любовника матери-мазохистки. Шокированный отец обратился в правоохранительные органы, чтобы вернуть малютку.

На Урале мужчина пытается огородить свою 4-летнюю дочь от БДСМ утех его бывшей жены Полины и ее любовника, передает издание "Ридус".

Как передает издание, Полина изначально предупреждала о своих сексуальных пристрастиях, однако муж не придал этому большого значения. После рождения дочери женщина начала более настойчиво умолять мужа "сделать ей больно". Тот согласился сходить с ней в специальное заведение, хотя придерживался "традиционных взглядов на любовь". Там женщина-мазохистка познакомилась с известным местным садистом под псевдонимом Армада.

Позднее пара развелась, а женщина переехала к Армаде и забрала с собой малолетнюю дочь.

После встреч с дочкой мужчина начал замечать, что девочка стала нервной и дерганной. Поговорив с ней, отец выяснил, что ее новый папа начал развращать малютку, применяя практику БДСМ.

Шокированный отец обратился в полицию с записью извращений его бывшей жены, но его заявление отказались рассматривать. Тогда дело на свой контроль взяла прокуратура, а следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

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