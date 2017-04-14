Путин заработал 8,86 млн рублей за 2016 год

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На сайте Кремля опубликовали декларацию о доходах, расходах и имуществе Владимира Путина. Всего за 2016 год президент России заработал 8,86 миллиона рублей. При этом среднемесячный доход президента в прошлом году составил 738 тысяч рублей. Также отмечается, что недвижимость и автопарк главы государства остались прежними.

Президент России Владимир Путин заработал в 2016 году восемь миллионов 858 тысяч 432 рубля. Это на 33 тысячи рублей меньше дохода российского лидера в 2015 году. Об этом сообщается в декларации главы государства о доходах, расходах и имуществе, которая опубликована на сайте Кремля.

При этом среднемесячный доход президента в прошлом году составил 738 тысяч рублей, что на три тысячи меньше показателя 2015 года. Также отмечается, что недвижимость и автопарк Путина остались прежними.

В частности, в собственности президента находятся земельный участок на 1,5 тысячи квадратных метров, квартира площадью 77 квадратных метров и гараж на 18 квадратных метров. В пользовании у главы государства также есть квартира на 153,7 квадратных метра и гараж на 18 квадратных метров. Кроме того, у Путина в собственности находятся два раритетных автомобиля "Волга" ГАЗ М21, внедорожник "Нива" и прицеп "Скиф".