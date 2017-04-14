СКР недоумевает из-за освобождения Кузнецова во Франции

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Следственный комитет назвал неоправданным и беспрецедентным затягивание властями Франции процедуры экстрадиции экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, обвиняемого в России в хищении 14 миллиардов рублей.

Решение французского суда освободить из-под стражи экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова вызвало недоумение в Следственном комитете России. Об этом пишет "МИР 24".

Как заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, затянувшийся на несколько лет процесс экстрадиции свидетельствует о том, что для выдачи Кузнецова "необходим консенсус не только в уголовно-правовой плоскости".

В ведомстве напомнили, что Следственным комитетом России собран колоссальный объем доказательств, подтверждающих совершение Кузнецовым и его соучастниками хищений из бюджета Московской области на сумму 14 миллиардов рублей.

Накануне суд во Франции принял решение освободить Алексея Кузнецова, посчитав, что он слишком долго находится под стражей. Дожидаться решения об экстрадиции в Россию он будет в своей парижской квартире.