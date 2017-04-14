Доход Медведева снизился в 2016 году

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Доход главы правительства России Дмитрия Медведева в 2016 году незначительно снизился. Согласно декларации премьера, его доходы в минувшем году составили чуть более 8,5 миллиона рублей, что на 180 тысяч рублей меньше, чем в 2015 году.

В 2016 году глава правительства России Дмитрий Медведев заработал на 180 тысяч рублей меньше, чем в 2015 году. Об этом свидетельствуют данные поданной премьером декларации, которая размещена на сайте российского кабмина.

Согласно документу, за прошлый год Медведев заработал 8 миллионов 586 тысяч 974 рубля 69 копеек, что на 180 тысяч рублей меньше, чем в 2015 году.

"Уменьшение связано с уменьшением размера банкового вклада и выплаты процентов по нему", - пояснили агентству ТАСС в пресс-службе правительства.

Из недвижимости за премьером, как и прежде, числится арендованный на 49 лет участок площадью 47 соток. Квартира площадью 367,8 квадратных метра, которая ранее находилась в собственности Медведева, теперь значится в безвозмездном пользовании Светланы Медведевой.

У главы правительства в собственности, как и ранее, находятся два раритетных автомобиля – ГАЗ 20 и ГАЗ 21. У Светланы Медведевой в собственности находится автомобиль Volkswagen Golf, фигурирующий в декларациях уже многие годы. Также у четы Медведевых имеется два машиноместа. Доход супруги премьера, как и прежде, составил 0 рублей.

Доходы сына Медведевых Ильи в декларации не указаны, так как он уже достиг совершеннолетия.

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