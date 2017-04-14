Названа самая безопасная страна для туристов

Теги: В мире туризм рейтинг

Наиболее безопасной для туристов страной специалисты Всемирного экономического форума (ВЭФ) назвали Финляндию. Самой опасной страной для посещения признана Колумбия, она заняла последнюю 136 строчку рейтинга. Россия заняла 109 место.

Самой безопасной страной в мире для путешествий признана Финляндия. К такому мнению пришли эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ).

В пятерку лидеров также вошли Объединенные Арабские Эмираты, Исландия, Оман и Гонконг. Самыми опасными для посещения признаны страны Пакистан, Нигерия, Йемен, Сальвадор и Колумбия (136 место).

Россия заняла в списке 109 место, заняв позицию между Перу и Камеруном. Украина вошла в десятку самых опасных стран, ее место в рейтинге – 127 из 136 стран.

При составлении рейтинга, эксперты руководствовались сведениями о военных конфликтах, терроризме и уровне преступности в стране.

Читайте также:

Названы туристические предпочтения россиян на майские праздники

Названы самые популярные туристические направления у россиян

SpaceX начнет туристические полеты к Луне с 2018 года