КНДР атакует Сеул и американские базы в случае удара США

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Генштаб Северной Кореи назвал цели, которые будут атакованы в случае агрессии со стороны США. Под удар могут попасть резиденция президента Южной Кореи в Сеуле, американские базы и авианосец Carl Vinson.

Северная Корея определилась с целями для нанесения превентивного удара в случае агрессии США. В генштабе КНДР подчеркнули, что все политические, военные и провокационные действия Вашингтона получат сверхмощный ответ со стороны Пхеньяна. Об этом говорится в заявлении военного ведомства на сайте агентства ЦТАК.

КНДР готово ударить по военным базам США в Осане, Кунсане и Пхентхэке. Также под ударом могут оказаться базы в Японии и на территории самих Соединенных Штатов. Кроме того, в качестве целей Пхеньян назвал подошедшую к берегам Северной Кореи американскую армаду во главе с авианосцем Carl Vinson и резиденцию президента Южной Кореи в Сеуле.

Ранее власти США заявили, что рассматривают все возможные варианты действий по отношению к КНДР. Так они отреагировали на намерения Пхеньяна продолжить ядерные испытания. В связи с этим в район Корейского полуострова прибыла авианосная ударная группа во главе с авианосцем Carl Vinson. СМИ сообщали, что удар по ряду военных объектов Северной Кореи может быть нанесен уже в выходные.

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