Китай приостановил авиасообщение с Пхеньяном

Теги: В мире китай кндр авиакомпания

Китайская авиакомпания Air China прекращает полеты в столицу КНДР. Последний рейс в Пхеньян состоялся 14 апреля. О причинах такого решения в руководстве компании не говорят.

Авиакомпания Air China приостанавливает авиасообщение с Северной Кореей. Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидения Китая, пишет ТАСС. Последний рейс в Пхеньян состоялся 14 апреля, но решение о приостановке полетов вступит в силу только в понедельник.

Air China прекращает полеты в КНДР на фоне сообщений о возможном проведении Пхеньяном ядерных испытаний. Это может произойти уже в субботу, 15 апреля — в 105-ю годовщину со дня рождения Ким Ир Сена. Называется также дата 25 апреля. В этот день 85 лет назад была основана республика.

По данным СМИ, власти КНДР эвакуировали из предполагаемого района ядерных испытаний несколько тысяч человек.

Ранее власти США заявили, что рассматривают все возможные варианты действий по отношению к КНДР, если Пхеньян все же решится на испытания. В район Корейского полуострова уже прибыла авианосная ударная группа во главе с авианосцем Carl Vinson.

Пхеньян намерен принять решительные меры, если США решатся на удар по КНДР.

Air China — единственная китайская авиакомпания, осуществляющая авиасообщение с КНДР. Полеты в столицу Северной Кореи совершались три раза в неделю.

Читайте также:

КНДР готовится к войне: репортаж "ТВ Центра" из Пхеньяна